CDN ameaça matar MC Poze do Rodo caso ele faça show em Manaus

Manaus (AM) - MC Poze do Rodo foi ameaçado de morte nas redes sociais pela facção amazonense Cartel do Norte (CDN), caso o cantor aparecesse para se apresentar na capital amazonense. O funkeiro, que possui mais de oito milhões de seguidores no Instagram, tem um show marcado em Manaus para outubro.

Em postagens nas redes sociais desta semana, membros da facção criminosa lembram da morte de Romarinho Mec, o "Bruxo do Forró", que afirmou ter avisado o cantor amazonense que ele corria risco de vida. Na mesma postagem, eles citam Poze e afirmam que ele será o próximo morrer caso desembarque em Manaus.

" O aviso foi dado: o próximo é o MC Poze, bora ver se ele é doidão mesmo de bater de frente com o cartel. " Membro do CDN,

Horas antes da execução de Romarinho, o cantor compartilhou uma mensagem de vídeo do funkeiro MC Poze do Rodo pelo Instagram.

“Melhor presente de aniversário que já ganhei de todo os anos. Valeu @mcpozedorodo pela humildade, sou fã demais do homem parou o clipe e mandou esse salve. Só agradeço! Valeu pela moral, de verdade, Pit bull”, afirmou.

MC Poze está com apresentação marcada na casa de show “Forró de Nós”, localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A assessoria do funkeiro foi procurada pela Coluna do Léo Dias para dar esclarecimento sobre as ameaças e sobre os shows marcados, porém nenhuma resposta foi recebida até a publicação.

Poze estava sendo investigado por tráfico

Em julho, MC Poze, cujo nome é Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, estava foragido da polícia. De acordo com informações, o cantor faz parte da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (CV).

A polícia diz ainda que ele incita a violência, promove o grupo criminoso e participa de shows pagos pelo tráfico. Ele chegou a assumir que esteve no tráfico de drogas entre os anos de 2015 e 2016, mas nega participação no crime atualmente. Já o delegado Alan Luxardo, que comanda a investigação, defende que existem provas do contrário.

"Tem foto em que ele está portando arma, fuzil. Tem foto em que ele está ao lado de traficante armado, tem vídeo dele enaltecendo o tráfico", argumentou o delegado.

Um dos fatos levantados no inquérito é a apresentação do MC em uma festa na favela do Jacarezinho, zona Norte do Rio, em março deste ano. O evento em questão seria o aniversário do traficante Felipe Ferreira Manoel, o Fred, um dos líderes do tráfico de drogas na comunidade.

Segundo o delegado Alan Luxardo, um dos indícios da participação de Poze no Comando Vermelho seria o fato de ele só poder fazer shows em favelas comandadas pela facção, a maior do Rio, sendo considerado inimigo em outros locais.

A morte do cantor amazonense

Após comemorar mais um ano de vida, o cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, vocalista da Banda "Forró di Respeito", conhecido como "Bruxo", foi baleado com pelo menos oito tiros de fuzil após um ataque criminoso ocorrido na quinta-feira (9), rua Natividade, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Familiares do cantor relataram desconhecerem se ele estava sofrendo ameaças: "Não sabemos dizer se ele estava sendo ameaçado. Ele nunca chegou a contar nada disso. Tudo aconteceu ao término do show. Ele levou os amigos para casa e depois aconteceu isso. Possivelmente teria sido perseguição, pois não tinha como acontecer do nada", relatou Dávila de Souza, primo da vítima.

No velório dele, ocorrido na noite de quinta-feira (9), Lucas Picolé estava com Marco Ilguinner no momento do segundo ataque criminoso que vitimou Ilguinner. Ele chegou a transmitir o tiroteio na própria rede social antes de morrer.

