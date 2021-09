Homem é assassinado pelo amigo com oito facadas

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Uma reunião com bebidas alcoólicas terminou na morte de Valdo Ferreira Ramos, 39 anos. O homem morreu com oito golpes de facas na manhã deste domingo (12), no bairro Terra Nova, zona Norte.

O principal suspeito do crime seria um "amigo" de Valdo que estava bebendo com a vítima e, após uma discussão, desferiu as facadas. Após os golpes, mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr para sua casa que ficava na mesma rua que estava bebendo.

Quando chegou em casa, Valdo não resistiu aos ferimentos e morreu na porta da residência. Quatro facadas atingiram as costas, duas o braço e uma o pescoço da vítima.

Investigação

Os policiais da 26°Companhia Interativa Comunitária (CICOM) estiveram no local e o subtenente Elias de Souza detalha como a cena do crime estava.

" Fomos acionados por volta das 10h com o relato de que havia um homem ferido com golpes de faca. Quando chegamos no endereço informado, ele já estava sem vida. As informações preliminares é que ele foi esfaqueado e, em uma tentativa de se salvar, correu de volta para casa. No entanto, ele morreu logo na entrada do imóvel " , afirmou o policial.

O suspeito do crime fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Leia mais:

Homem morre com tiro nas costas no bairro Compensa

Em Manaus, adolescente é morta com mais de sete tiros na cabeça