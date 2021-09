No Tarumã, corpo é encontrado com golpes de faca

A Polícia Militar acredita que o jovem tinha passagem e envolvimento com o tráfico | Foto: Reprodução da Internet

MANAUS (AM) - Com o aumento do tráfico de drogas na capital amazonense, tem sido comum noticiar homicídios de jovens envolvidos com o narcotráfico. Na manhã deste domingo (19), mais uma vida foi ceifada nesse mundo do crime. Dessa vez, o corpo de um jovem não identificado, de 20 anos, foi encontrado, por volta das 9 h da manhã, no ramal da vertente, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Um popular, que passava no local, encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar (PM). A região é conhecida por ter um conjunto de chácaras e balneários. Na avaliação dos peritos, a mão do jovem estava, praticamente, separada do braço.

Mesmo sem identificação, a PM reconheceu o rapaz, por já ter sido abordado. Por isso, os militares acreditam que o jovem tinha passagem pela polícia. No local, a equipe da perícia fotografou o corpo e analisou terreno - onde o rapaz foi encontrado - para entender o ocorrido. A polícia deve continuar a investigação. O corpo tem uma tatuagem no ombro, no braço, e o Instituto Médico Legal (IML) identificou várias perfurações de arma branca.

A equipe do EM TEMPO tem noticiado constantes homicídios envolvendo jovens com algum tipo de ligação com o tráfico. Um dos mais recentes, aconteceu no dia 17 de setembro, quando a namorada de um traficante foi assassinada com dois tiros a mando do parceiro. O corpo de Alice Serrão Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.





Confira a transmissão do repórter Carlos Araújo, que apurou o fato:

Corpo de jovem é "desovado" no Tarumã | Autor: Portal Em Tempo





