Em Manaus, Força Tática prende homem envolvido no tráfico de drogas

Os policiais encontraram o homem um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, dois aparelhos celulares produtos de roubo | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Um homem de 24 anos, envolvido no tráfico de drogas, foi preso por policiais da Força Tática e, com ele, foram apreendidos um revólver e entorpecentes. O jovem foi detido no início da tarde de sábado (18), na zona leste da capital.

Durante patrulhamento de rotina, por volta das 13h30, a equipe de Força Tática avistou um homem em atitude suspeita em frente a uma residência na alameda Cosme Ferreira. O suspeito tentou fugir da abordagem, mas foi interceptado.

Na revista e busca pessoal, os policiais encontraram o homem, um revólver calibre 38, com quatro munições intactas, dois aparelhos celulares produtos de roubo, uma capa de colete, 20 kits de entorpecentes e 11 porções de drogas.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material ilícito apreendido, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências legais. Ele já tinha passagem pela polícia.

Também policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite de sábado (18), um jovem de 18 anos envolvido com o tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Coroado, na zona leste.

Durante a ronda no bairro, por volta das 21h, equipes policiais avistaram um rapaz em posse de material suspeito, no beco Padre Francisco, e efetuaram abordagem. Ao ver os policiais, o jovem ainda tentou se desfazer do material, jogando-o por cima de um muro.

Os militares recuperaram o material descartado e, após revista e busca pessoal, constataram que se tratava de 33 porções de entorpecentes com aspecto de oxi, além de R$ 20 em espécie.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido, juntamente com o material ilícito, até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os demais procedimentos legais.

Os militares recuperaram o material descartado e, após revista e busca pessoal, constataram que se tratava de 33 porções de entorpecentes com aspecto de oxi. | Foto: Secom

