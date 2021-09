Polícia procura "Fino" e "Zeca Urubu" por morte de jovem em 2019

Os indivíduos já haviam tentado executar a vítima por motivos de uso e tráfico de drogas em outra ocasião | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estão à procura de Linkay Oliveira da Silva, de 28 anos, conhecido como “Zeca Urubu”, e Marcelo Encarnação dos Santos Júnior, de idade não revelada, vulgo “Fino”, ambos envolvidos no homicídio de Amos Inhuma Moraes, que tinha 26 anos.

O crime que aconteceu no dia 18 de outubro de 2019, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

De acordo com o delegado Luiz Humberto Monteiro, os indivíduos já haviam tentado executar a vítima por motivos de uso e tráfico de drogas em outra ocasião, quando abordaram Amos enquanto conversava com seu vizinho.

Na oportunidade, os indivíduos fizeram três disparos contra a vítima, que foi atingida no tórax e, em seguida, levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde permaneceu em coma por 30 dias.

" Seis meses após a tentativa de homicídio, o homem foi encontrado por seus vizinhos, no bairro Jorge Teixeira, com os pés e mãos amarrados e várias perfurações e cortes por todo o corpo. Ao lado da vítima, foi encontrada a possível arma do crime, um terçado de fabricação caseira. " Luiz Humberto Monteiro, Delegado

Disque-denúncia

O delegado Luiz Humberto Monteiro solicita a quem tiver informações acerca da localização de Linkay Oliveira da Silva e de Marcelo Encarnação dos Santos Júnior, que entre em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

*Com informações da assessoria

