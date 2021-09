Turma de Medicina do AM repudia abuso sexual cometido por aluno em PI

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) afirmou que ainda não recebeu nenhum mandado de prisão no nome do acusado | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A XXXVII turma de Medicina de uma universidade particular em Manaus emitiu uma nota de repúdio, após surgirem denúncias sobre o caso de estupro contra sete meninas em Teresina (PI), cujo acusado é o estudante Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 22 anos . Entre as vítimas está a irmãs dele e a sobrinha da madrasta dele.

O caso foi levado à Polícia Civil do Estado do Piauí e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) já deu início às investigações. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) afirmou que ainda não recebeu nenhum mandado de prisão no nome do acusado.

Marcos Vitor, atualmente, vive em Manaus, onde cursa medicina. Em nota, a turma de Medicina disse que repudia “qualquer ato criminoso de abuso de menores”. A turma prestou ainda apoio as vítimas e a família “com esperança que a justiça seja feita”.

Nas redes sociais, o suspeito se pronunciou e disse que não está foragido. Além disso, ainda agradeceu o apoio de quem estava do lado dele.

Relembre o caso

A madrasta de Marcos Vitor e a irmã dela descobriram que as filhas eram abusadas pelo estudante de medicina. A sobrinha, de 12 anos, afirmou que foi abusada dos 5 aos 10 anos pelo seu primo.

Em seguida a família descobrir o caso, a irmã de Marcos Vitor, de 9 anos, também revelou ter sido vítima de estupro.

Logo após a filha e a sobrinha revelarem os abusos, foi descoberto que outras duas sobrinhas e outras duas primas do estudante, que disseram também ter sofrido abusos. Há ainda a suspeita de que ele tenha abusado da outra irmã pequena, de apenas 3 anos.

