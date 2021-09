Enquanto participava de bingo na rua, homem é morto a tiros

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irá investigar o caso e o porquê do homem ter sido assassinado de uma forma tão brutal | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - João Carlos de Souza Mafra, de 20 anos, não imaginou que, ao sair de casa na noite de sábado (25) para jogar bingo, seria assassinado a tiros. O crime aconteceu na rua Parau, no bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o Relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), por volta das 22h45, a vítima participava do bingo com amigos, quando um homem se aproximou e atirou várias vezes contra João Carlos, que não teve chance de defesa.

" A vítima estava participando de um bingo em via pública, quando um veículo, com dois indivíduos que portavam armas de fogo, pararam no local. Um deles desceu do carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção da vítima " relatório, Ciops

Os participantes do bingo se assustaram com a cena e tentaram ajudar o jovem. No entanto, ele morreu no local e o assassino fugiu. Ainda não se sabe a motivação do crime e a identidade do atirador.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irá investigar o caso e o porquê do homem ter sido assassinado de uma forma tão brutal.





Leia mais:

Crime brutal: grávida é jogada de carro e morta com 12 tiros na cabeça

Criminosos matam dupla e sequestram mulheres e crianças em Manaus