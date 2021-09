Homem é convidado para sexo em grupo e acaba sendo assaltado

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava em um bar em Blumenau, na mesma região, por volta das 4h, quando o trio realizou o convite para um "sexo em grupo" | Foto: Reprodução da Internet

SANTA CATARINA - Um homem de 52 anos foi convidado para encontro sexual por três pessoas e após aceitar, foi assaltado. O caso aconteceu em Indaial, no Vale do Itajaí, na madrugada deste domingo (26). O veículo da vítima foi levado pelos suspeitos, um homem e duas mulheres, e encontrado por ele, abandonado com marcas de colisão pouco tempo depois.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava em um bar em Blumenau, na mesma região, por volta das 4h, quando o trio realizou o convite para um "sexo em grupo".

Segundo a PM, a vítima aceitou e foi com o seu próprio carro junto com o grupo até um local afastado na cidade vizinha.

O homem contou que os suspeitos anunciaram o assalto e o fizeram entregar o veículo. O trio fugiu com o carro da vítima. O grupo não estava armado e a vítima não se feriu.

Como o local era deserto e afastado da cidade, a vítima informou que não havia testemunhas e serviço disponível de rede de celular. A vítima teve que se deslocar cerca de dois quilômetros até conseguir ligar para a polícia em busca de ajuda.

No caminho, a vítima encontrou o próprio carro abandonado na rodovia. A Polícia Civil deve apurar quem são os autores do assalto.





*Com informações do G1

