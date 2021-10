Corpo em decomposição é encontrado na Zona Norte de Manaus

Também existe a suspeita de que a execução aconteceu há dois dias e os tiros atingiram o rosto do homem, que estava irreconhecível | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado e em estado de decomposição, foi encontrado em um ramal, nas proximidades da rua Matamata, na manhã desta sexta-feira (22), no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais do 26ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), cápsulas de bala estavam ao redor do corpo, o que leva a suspeita de que a vítima foi executada no local. Também existe a suspeita de que a execução ocorreu há dois dias e os tiros atingiram o rosto do homem, que estava irreconhecível.

Vestimenta

O corpo trajava uma blusa listrada, calça jeans, dois anéis do lado esquerdo e uma pulseira preta. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

Leia mais:

Segurança do Amazonas ganha reforço de 50 viaturas e munições

Empresário é morto a tiros ao reagir assalto no Armando Mendes