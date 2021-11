Após matar cadela a facadas, homem é preso em Manaus; vídeo

A cadela foi assassinada com uma facada do criminoso | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O homem, flagrado por câmeras de segurança, matando a facadas uma cadela na rua 3, no bairro São José, na zona Leste de Manaus, foi preso na noite desta segunda-feira (1º). O vídeo violento ganhou repercussão nas redes sociais e com o registro, a polícia conseguiu identificar o autor do crime contra a vida do animal.

O animal é de um morador da rua e foi atacado pelo homem que estava passando por via pública. Sem nenhum motivo aparente, ele foi até a cadela e desferiu as facadas.

O caso foi registrado no 14° Distrito de Policia Integrada, que conseguiu identificar o suspeito do crime. O criminoso vai ser encaminhado para audiência de custódia e e ficará a disposição da justiça.

Moradores do local afirmaram que não é raro encontrar o homem andando pelas ruas, bêbado, e que ele sempre está portando uma faca.

A deputada estadual Joana Darc se revoltou com a situação e divulgou o vídeo do crime nas redes sociais. Ela ainda destacou que sobre a vida do animal não há nada a ser feito, no entanto, que o criminoso pode pagar pelo crime que cometeu.

"Desde do primeiro momento que recebemos essa denúncia já começamos a agir e fizemos o boletim de ocorrência, encontramos o corpo do animal, que infelizmente pagou com a vida e não há nada a ser feito. Mas a gente pode sim, prender esse criminoso e mostrar que ele não pode sair por aí esfaqueando animais com uma arma branca e fazendo vítimas", afirmou.

A pena para maus-tratos em animais no Brasil é de 3 meses a 1 ano, além de multa.

