Presos dois homens com armas e drogas na Comunidade Val Paraíso

Manaus (AM) - Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, de idades não informadas, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu na noite da terça-feira (02/11), no bairro Jorge Teixeira, 4ª etapa, zona leste da capital.

As equipes das viaturas 7118, 7120 e 6441 receberam denúncia, por volta das 18h30, informando sobre suposto comércio de entorpecentes na rua Chico Mendes, na comunidade Val Paraíso, no Jorge Teixeira.

Na chegada das equipes ao local, os infratores efetuaram vários disparos contra os policiais. Mas, ninguém ficou ferido e a dupla acabou se entregando.

Com eles, foram encontrados um revólver calibre .38, marca Arminius, de numeração 1524913, e quatro munições intactas do mesmo calibre; uma arma de fabricação caseira calibre .28 e uma munição intacta do mesmo calibre; 649 gramas de substância supostamente oxi; 380 pinos com produto semelhante à cocaína; e 118 trouxinhas de maconha.



Os dois homens, juntamente com o material ilícito apreendido, foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O bairro Jorge Teixeira é um dos mais violentos da capital, com alta concentração de traficantes de droga.

