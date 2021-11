Homem é atraído para emboscada e morto a tiros em posto no Parque Dez

A vítima se dirigiu até o recém-chegado carro e foi recebido a tiros pelos passageiros do veículo | Foto: Reprodução da Internet

MANAUS (AM) - E a violência em Manaus fez mais uma vítima. Um homem identificado como Diego Fabrício Gomes da Silva, de 27 anos, foi morto com três tiros na madrugada deste domingo (7), em um posto de gasolina na avenida Maneca Marques, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.



Testemunhas informaram aos policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que, por volta de 5h30 da manhã, Diego chegou em seu carro até o posto. Logo em seguida, um outro veículo estacionou no local.

A vítima se dirigiu até o recém-chegado carro e foi recebido a tiros pelos passageiros do veículo. Os policiais trabalham com a hipótese de que ele havia sido atraído para uma emboscada para morrer. O veículo ainda não foi identificado.

As equipe do Departamento de Polícia Técnico-Cientifico do Amazonas (DPTC-AM) estiveram no local e realizaram a perícia preliminar sobre o corpo. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para identificação no necrotério.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime e a motivação por trás do homicídio.

Leia mais:

Homem morre durante perseguição policial em Iranduba

Pistoleiros invadem casa e matam homem em Manaus