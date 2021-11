Mulher é assassinada a tiros enquanto amamentava filha

| Foto: Reprodução

PARNAÍBA (PI) - Uma mulher de 22 anos, identificada como Maria Luiza, foi morta a tiros enquanto amamentava a filha, na noite de quinta-feira (11), em Parnaíba, litoral do Piauí. A criança ainda foi ferida na mão.

A mulher estava sentada no banco de uma quadra de lazer do residencial quando foi atingida no peito e no braço. Maria Luiza morreu na hora. O crime ocorreu por volta 21h no Residencial Dunas, no bairro Piauí.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando chegou ao local já encontrou a mulher sem vida e a bebê ficou ferida, que foi levada ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, onde passou por cirurgia.

Segundo informações preliminares, a vítima estava sendo ameaçada de morte. A suspeita é de que o crime tenha relação com com uma briga entre facções rivais que disputam território.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado. A Polícia Civil do Piauí irá investigar o crime.

*Com informações do Metro World News

