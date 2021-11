Em 24 horas, Polícia Militar prende 19 pessoas no Amazonas

A maioria das prisões foi motivada pelos crimes de furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio | Foto: Divulgação/SSP-AM

MANAUS (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 19 pessoas e apreendeu três adolescentes nas últimas 24 horas. A maioria das prisões foi motivada pelos crimes de furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos Municípios de Coari, Itacoatiara, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Fonte Boa e Caapiranga.



Durante as ações, os policiais militares apreenderam mais de 200 porções de drogas, duas armas de fogo, munição e R$ 49 em espécie.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam duas adolescentes, ambas de 14 anos, e prenderam três pessoas, com idades entre 18 e 26 anos, flagrados portando armas de fogo após efetuarem roubo a uma residência. O fato ocorreu na rua 05 de Maio, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Os policiais chegaram até os suspeitos por meio do rastreamento do aparelho celular de uma das vítimas. Com a dupla, foi encontrada uma televisão de 50 polegadas e cinco aparelhos celulares.

De acordo com os policiais, entre os presos estão duas mulheres maiores de idade, um homem e duas adolescentes. O trio foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As adolescentes foram levadas à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Durante as ações, os policiais militares apreenderam mais de 200 porções de drogas, duas armas de fogo, munição e R$ 49 em espécie | Foto: Divulgação/SSP-AM





No bairro Santa Etelvina, Zona Norte da cidade, um homem foi detido por policiais da 26ª Cicom pelo crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele 43 trouxinhas de oxi e 11 trouxinhas de cocaína. O suspeito foi conduzido ao 6º DIP e autuado em flagrante.



Interior

Em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), dois homens de 21 e 25 anos foram presos na tarde de segunda-feira (15). Policiais foram acionados pela população, e a dupla foi flagrada furtando ferragens no porto da cidade. Os suspeitos foram levados para delegacia do município para os procedimentos legais.

Um jovem de 18 anos foi detido pelo crime de tráfico de drogas no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). Os policiais realizaram a abordagem após perceberem atitudes suspeitas do indivíduo. Com ele, foram encontradas 20 gramas de oxi. O suspeito foi encaminhado para delegacia e autuado em flagrante pelo crime.

Em Coari, (a 363 quilômetros de Manaus) um homem de 21 anos foi preso após uma tentativa de homicídio. As vítimas foram uma jovem de 18 anos e uma criança de 12, atingidas por disparos de arma de fogo. Após o atentado, elas foram encaminhadas para unidade hospitalar do município. O autor dos disparos foi preso em flagrante com a espingarda utilizada no crime e levado para a delegacia de polícia da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso suspeito de estuprar enteada e atear fogo em casa no AM

Homem é amarrado e executado com cinco tiros na cabeça em Manaus