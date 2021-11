Integrante de quadrilha é morto pela PM após arrastão em viaduto

A ação também foi gravada pela câmera que estava acoplada ao uniforme dos agentes. | Foto: Reprodução

São Paulo (SP) - Uma perseguição policial resultou na morte de um assaltante que estava realizando arrastões, junto com outros três, em São Paulo. Os outros suspeitos conseguiram fugir.



O arrastão começou antes das 8h da manhã e foi filmado pelas pessoas que circulavam no viaduto Comandante Taylor, no Ipiranga, na capital paulista. Nas imagens, os bandidos são vistos abordando os motoristas que passavam pelo local. Um dos criminosos usava uma arma para obrigar as vítimas a pararem.

A ação também foi gravada pela câmera que estava acoplada ao uniforme dos agentes. Nas imagens, o PM é visto segurando um dos assaltantes, que portava uma arma de brinquedo. Em seguida, o ladrão tenta pegar a arma do policial, mas é baleado. Ele não resistiu aos ferimentos.

"A ação foi legítima. O criminoso que morreu tentou desarmar o agente com uma das mãos e, com a outra, fez menção de sacar o simulacro que estava na cintura dele", afirmou o delegado Fabio Pinheiro Lopes, que participou da ação.

Veja o vídeo:

*Com informações do SBT NEWS



