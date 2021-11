Criminosos invadem quitinete e executam adolescente de 16 anos

O jovem foi morto enquanto dormia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um adolescente de 16 anos, identificado apenas como “Keke” foi morto com 14 tiros, enquanto dormia em uma quitinete, na manhã deste domingo (21). O crime aconteceu na rua Nova Olinda, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

A vítima estava dormindo no momento que seis criminosos arrombaram o portão, invadiram a casa e dispararam os tiros contra o adolescente. Após cometer o crime, o grupo fugiu do local sem ser identificado.

"Keke" morava com a família, que não ficou surpresa com o crime, já que o adolescente tinha um envolvimento com o tráfico de drogas e estava devendo para traficantes. A motivação seria por conta do acerto de contas.

A família ainda relatou que não fazia muito tempo que o jovem tinha chegado em casa, após passar a madrugada na rua e, infelizmente, a possibilidade do crime não era uma novidade para eles.

A equipe policial da 8°Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local para atender a ocorrência e realizar o isolamento da área. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso e quem foram os responsáveis por executar adolescente.





