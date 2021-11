Homem é morto a facada em assalto e criminoso morre após ser linchado

O crime aconteceu no bairro Petrópolis | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um crime cheio de reviravoltas aconteceu em Manaus, na manhã deste domingo (21), na rua Cunha Melo, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. Um homem identificado como Edgar Barros da Silva Junior, de 50 anos, foi morto com uma facada no pescoço durante um assalto realizado por uma adolescente de 15 anos e um homem identificado apenas como "Kevin". Após o roubo, o criminoso tentou fugir, mas foi alcançado por populares e foi linchado até a morte.

De acordo com o tenente Jesus, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava bebendo com o casal a noite toda até que, pela manhã, a adolescente e o namorado decidiram assaltar Edgar. Na tentativa, a menor de idade deu um golpe de faca fatal no pescoço da vítima.

" Tratava-se de um trio que estava bebendo juntos a noite toda até o horário do fato. O casal, que é a adolescente de 15 anos e o Kevin, tentaram roubar o Edgar. E efetuaram um golpe de arma branca no pescoço, levando o homem a óbito. " Tenente Jesus,

Em seguida, Kevin saiu correndo, mas foi alcançado por populares que lincharam o suspeito. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Sistema de Pronto Atendimento da Zona Sul (SPA).

"Na tentativa de fuga, o Kevin correu mas foi abordado por populares que o lincharam e ele também veio a óbito no caminho do SPA", disse o tenente.

A autoridade policial também informou que a menor foi identificada pela equipe e foi conduzida à Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo das vítimas.

