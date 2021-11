Jovem de 22 anos é morto a tiros e outro é baleado na Compensa 2

A família se desesperou quando viu o que tinha acontecido com Thiago | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Conhecida por ser uma zona de intensa criminalidade, o bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, registrou mais um crime na tarde deste domingo (21). O jovem de 22 anos, Thiago Costa Lira, foi vítima de dois tiros, sendo um fatal no peito e um na perna, enquanto bebia com amigos, na rua São São Marçal. Além dele, um outro homem, identificado como Fábio Freitas dos Santos, também foi atingido.



De acordo com a polícia da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele era morador de duas casas depois de onde o crime aconteceu e aproveitou a tarde de domingo para beber na casa de Fábio. Era por volta das 14 horas, quando um homem, que estava a pé, invadiu a área em que os amigos estavam bebendo e efetuou os disparos.

Dois tiros atingiram Thiago, que morreu no local, e um atingiu o pé de Fábio, que foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também na Compensa. O suspeito fugiu logo após cometer o crime.

A família se desesperou quando viu o que tinha acontecido com Thiago.

Segundo os policiais da 8ª Cicom, que estavam realizando o isolamento da área do crime, ele era usuário de drogas e estava devendo dinheiro a traficantes. A motivação do crime poderia estar ligada a um acerto de contas.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) esteve no local para realizar as perícias do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Confira os detalhes na live da repórter Bianca Fatim:

Homem é morto a tiros e outro é baleado na compensa 2 | Autor: Portal Em Tempo





