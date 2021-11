Cliente mata funcionário de mercado após pedido de uso máscara

O caso aconteceu em Taiwan | Foto: Divulgação

Taiwan (CN) - Um cliente de um supermercado se revoltou com a obrigatoriedade do uso de máscaras para entrar ao local. Irritado com o pedido do balconista para que colocasse a proteção, o homem retornou ao supermercado e matou o funcionário a facadas. De acordo com a notícia publicada pelo Meganoticias, o caso aconteceu na região de Taoyuan, em Taiwan, e chocou os moradores da cidade.

Testemunhas contam que tudo aconteceu quando o balconista do supermercado pediu ao cliente que utilizasse sua máscara, seguindo a obrigatoriedade do uso do equipamento como medida de proteção devido à pandemia da covid-19.

Inconformado com a solicitação da vítima, o cliente, visivelmente irritado, iniciou uma discussão e saiu da loja.

Um tempo depois, o homem voltou e jogou uma máscara no rosto do balconista. Após ter feito isso, ele foi embora do local. O chefe da delegacia de polícia local, explicou o ocorrido, que aconteceu no dia 21 de novembro, e depois o cliente retornou ao supermercado pela terceira vez.

Armado com uma faca, o homem apunhalou o funcionário repetidas vezes na região de seu peito. Mesmo após ser rapidamente socorrida, a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Em depoimento à polícia, o agressor disse não se lembrar do acontecido. Ele alegou sofrer de problemas psicológicos que não o permitem lembrar do “suposto caso de homicídio”.

