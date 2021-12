Após matar a ex-mulher, homem tira a própria vida em Manaus

A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Mais um crime de feminicídio foi registrado em Manaus, na manhã desta quinta-feira (2). Um homem matou a ex-companheira a tiros, identificada como Pauliane Silva da Silva, de 34 anos, e logo em seguida, tirou a própria vida. O crime aconteceu na rua Sião, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem invadiu a casa e disparou os tiros contra a ex-mulher. Em seguida, para sair impune do crime que havia cometido, tirou a própria vida.

A mulher mudou para a casa da amiga após a separação do criminoso e tinha uma medida protetiva contra o ex, já que ele apresentava comportamento violento, segundo informações do tenente da 18ª Cicom.

"Fomos informados de que a vítima tinha uma medida protetiva contra o ex e depois que terminaram o relacionamento, ela veio morar temporariamente na casa da amiga. Na manhã desta quinta, ele entrou sem a permissão dos moradores do local, matou a ex a tiros e depois cometeu suicídio”, afirmou o tenente da Cicom.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima e do autor do crime.

