Polícia Civil do AM explica sobre Golpe do Catfishing e como prevenir

Manaus (AM) - As formas de relacionamentos se tornaram cada vez mais virtuais, e o uso de aplicativos de namoro aumentou, porém, muitos golpistas se aproveitam dessa vantagem para aplicar o chamado Golpe do Catfshing.

Com base nesses dados, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), explica o que é esse golpe e como proceder caso seja vítima.

Catfishing, que em tradução literal significa peixe-gato, é um termo usado para se referir a pessoas que criam perfis falsos na internet para enganar outros usuários, os criminosos demonstram interesse na pessoa e, após conseguir a confiança da vítima, eles começam a solicitar quantias em dinheiro.

O delegado Reinaldo Figueira, titular da Dercc, explica como agem esses criminosos e por qual motivo esse golpe tem se tornado tão comum.

" Com o isolamento social, causado pela pandemia de covid-19, as pessoas começaram a utilizar ainda mais as redes sociais, inclusive para relacionamentos. De certa forma, isso atraiu pessoas mal-intencionadas, que se utilizam de fotos e até informações de terceiros, para aplicar esse golpe. " Reinaldo Figueira, delegado

Dicas

Para evitar ser vítima, o delegado aconselha que antes de começar um relacionamento com alguém pelas redes sociais, é importante fazer uma avaliação do perfil da pessoa, nunca passar informações pessoais para quem está do outro lado da tela, e verificar se ambas possuem amigos em comum.

" Caso haja uma certa intimidade com a pessoa, solicite uma ligação ou chamada de vídeo, para certificar de que aquele indivíduo é quem ele diz ser. Ressalto que nunca deve ser repassado dados pessoais como número do CPF, cartão de crédito, além de evitar relatar seu dia a dia, como por exemplo, os lugares que você frequenta ou onde trabalha, e desconfie caso a pessoa peça dinheiro. " Reinaldo Figueira, delegado

Evite enviar fotos íntimas para o seu companheiro (a) do outro lado da telinha, pois caso seja um golpista, pode se utilizar dessas fotos para fazer chantagens a fim de conseguir uma quantia maior de dinheiro.

A melhor forma de proteção é sempre se manter bastante atento as informações e perfis que são criados ou postados no meio digital. Evitando assim, danos tanto materiais, quanto sentimentais.



Caso famoso

Um caso recente que ganhou as redes foi a de um jogador de vôlei italiano, que caiu em um golpe de 700 mil euros, e passou 15 anos acreditando que namorava à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio.

As pessoas que tenham sido vítimas desse delito, podem se dirigir a Dercc, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, ou registrar por meio da Delegacia Virtual (Devir), por meio do endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/ , e anexar provas como prints, boletos falsos e outros documentos.

Veja o vídeo:

