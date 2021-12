Moradores encontram corpo de homem dentro de caixa na Compensa

O homem era um morador de rua da região | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um corpo do sexo masculino foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (10), dentro de uma caixa de madeira enrolado em uma lona azul no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu na frente de um Centro Educacional de Ensino Infantil.

De acordo com os policiais da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área encontraram o cadáver, após avistarem um dos pés da vítima e ficarem assustados.

No local, testemunhas repassaram informações que o homem é morador de rua, dependente químico e conhecido pelo apelido "Playboy".

O local foi isolado para atuação dos órgãos competentes. A perícia constatou que o corpo do homem estava com um corte profundo no pescoço.

O corpo de "Playboy" foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame necroscópico e aguardar a identificação oficial dos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e há a suspeita de acerto de contas.

