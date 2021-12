PC-AM prende homem que abusou sexualmente de criança de 6 anos

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu mandado de prisão na manhã desta sexta-feira (10/12), por volta de 6h, em nome de um homem de 29 anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma menina de 6 anos. A prisão ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o fato ocorreu em dezembro de 2017, durante uma confraternização em família, e na época, o homem era marido de uma tia da criança.

“Após o fato, a criança passou a apresentar mudança de comportamento. Dias depois, ela relatou para sua mãe o que havia ocorrido, e assim foi realizada a denúncia na Especializada”, explicou Coelho.

Ainda conforme autoridade policial, o homem foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado. O mandado foi expedido pela juíza de Direito, Bárbara Folhadela Paulain, da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Procedimentos

O homem de 29 anos responderá por estupro de vulnerável, e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Moradores encontram corpo de homem dentro de caixa na Compensa

Idoso é assassinado com 11 facadas dentro de casa no Educandos