Massacre: veja quem são os amigos mortos fuzilados em tiroteio; vídeo

Os cinco homens mortos estavam com armas na cintura | Foto: Divulgação

Porto Rico (EUA) - O vídeo de um massacre , que aconteceu em Porto Rico, ganhou forte repercussão nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), e mostra o momento em que cinco homens são assassinados sem piedade durante um tiroteio, na noite de quarta (8). Além dos mortos, outros dois ficaram feridos.

As vítimas são Jonathan O’Neill Ortiz Castrodad, apelidado de 'Onyx', 27 anos; Andrés Manuel Bonilla Rivera, 38 anos; Sebastián Figueroa Chamorro; José M. Delgado e Brian Álvarez. De acordo com informações, eles estavam comemorando um aniversário, no estabelecimento “La Lomita”, no bairro de Certenejas.

Segundo o diretor de Investigação Criminal de Porto Rico, Carlos Alicea, o Onyx estava na lista dos criminosos mais procurados da região, sendo investigado, inclusive, pelo assassinato de um jovem que aconteceu no último sábado (4).

Além disso, outros dois dos homens baleados também estão vinculados a dois assassinatos recentes, cometidos na mesma cidade. As outras vítima tinham ficha criminal por violação das lei sobre armas e drogas.

Os cinco homens mortos estavam com armas na cintura e foram encontrados quase 200 cartuchos de balas no local.

No vídeo é possível ver quando cinco homens estão conversando, enquanto consomem bebidas alcoólicas. Na ocasião, o grupo é atingido por atiradores que passam pelo local em um veículo, de cor vermelha, em alta velocidade.

Neste momento, três homens já são atingidos, enquanto os outros tentam revidar o ataque, mas também acabam sendo baleados. Em meio à chacina, outro carro, de cor escura, aparece no fim da rua, e surge com mais atiradores.

Vendo que ainda há homens com vida, os pistoleiros encapuzados retornam à pé para próximo do grupo de amigos, e efetuam novos disparos contras os quatro homens. O quinto ferido ainda foi socorrido e levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde.

Os criminosos fugiram logo em seguida ao cometerem o crime.

