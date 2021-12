Familiares e amigos se despedem de Mauro Animalesco e Isaac Ramos

Velório aconteceu em uma funerária no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - Tristeza e muita revolta marcaram a despedida aos médicos veterinários Isaac Ramos, e Mauro Gomes de Souza - o Mauro Animalesco, de 56 anos, na manhã deste sábado, durante o velório em uma funerária localizada na Av. Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, ao lado do terminal 2 (T2).

Os acadêmicos de veterinária foram executados dentro da clínica Pronto Pet, na noite desta sexta – feira (10), na rua Visconde de Santa Cruz, no Conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

“Queremos que isso não fique em pune. O Mauro e o Isaac eram pessoas maravilhosas, que dedicavam a vida a proteger os animais. Quantas ações sociais e coisas boas faziam e vem bandidos fazer isso. A gente não aceita. Eles viviam para o bem. Mauro já até havia sido candidato pela causa animal. A gente quer justiça. Estamos confiando no trabalho da polícia”, disse uma amiga das vítimas que não quis ser identificada.

Comoção virtual

O trabalho de Mauro Animalesco e Isaac Ramos era admirado e muito conhecido em Manaus. Por meio das redes sociais, muitos internautas lamentaram a perda dos profissionais.

“Meu amigo Isaac! Porque, meu Deus?”, disse a manicure Khatanine Valente.

Outra que lamentou a perda foi a dona de casa Tereza Batista. “Pessoas de grande coração. Amavam os animais”, comentou.

“Coração partido! Vá em paz, Mauro Animalesco”, disse a estudante universitária Nara Marinho.

Muitos amigos e pessoas que conheciam o trabalho social lamentaram a morte de Mauro e Isac. | Foto: Divulgação

Crime

Testemunhas afirmaram que as vítimas estavam na recepção da clinica Pronto Pet, quando foram surpreendidas a tiros por criminosos que chegaram no lugar se passando por clientes.

Durante a execução, um homem identificado como Aldeney Carlos da Conceição também foi atingido e levado a uma unidade hospitalar. Ainda não se sabe o estado do homem.

Os suspeitos conseguiram fugir e as vítimas agonizaram no local. Moradores da área rapidamente se aglomeraram na frente do estabelecimento comercial chocados com a violência.

Política

"Mauro Animalesco" foi candidato pelo Avante nas eleições municipais de 2020, ele obteve 3.018 votos e ficou em 9º lugar dentro no ranking da agremiação partidária.

"Mauro fazia um trabalho incrível com os animais. Chegava até a operar de graça e cuidava de animais de rua. Muito triste isso que aconteceu, acredito que pode ter algo haver com questões políticas pois ele se candidatou a vereador e ficou como suplente", contou uma testemunha.

"Instantes antes do crime eu estava falando com o meu marido ao telefone. Ele desligou porque disse que havia chegado cliente para atender. Eu liguei minutos depois e já não consegui contato, só recebi a notícia. Isaac já chegou a comentar que Mauro tinha inimigos. Eles eram amigos há anos e não temos ideia do porquê isso aconteceu. Os dois eram sócios, a clínica já estava aqui há três meses. O Isaac deixa uma filha de outro relacionamento", afirmou Glene Oliveira dos Santos, esposa de Isaac.

Uma funcionária do lugar afirmou que dentro da clínica não havia câmeras de segurança. A informação repassada pelos colegas que estavam no momento do crime dão conta de que um garoto teria sido usado para falar que precisava de atendimento para um cão e foi isso que fez com que as vítimas abrissem a porta da clínica.

Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) se empenha em desvendar o crime, que tem várias linhas de investigação. Incluindo, um crime político.

