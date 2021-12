Homem é brutalmente decapitado em Iranduba; vídeo forte

| Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Um homem, identificado como Jonas Araújo, foi brutalmente assassinado na noite deste sábado (11), no município de Iranduba (distante 30 quilômetros de Manaus).

A vítima foi decapitada por criminosos que afirmavam ser do Comando Vermelho (CV) e a cabeça foi encontrada dentro de uma sacola no bairro Graça Lopes, rua Silas Câmara.

| Autor: Divulgação





Durante o vídeo, registrado pelos membros do CV, os criminosos afirmam que Jonas seria informante de uma facção rival, na famosa briga por território na cidade e estaria sendo punido por coletar informações para os adversários.



As imagens são chocantes e devem ser utilizadas pela Polícia Civil para a identificação dos suspeitos.

Cabeças em Iranduba

Este é o segundo caso de decapitação no município de Iranduba neste mês. No dia 4 de dezembro, moradores do bairro São Francisco encontraram a cabeça de um homem identificado como "Ratão do Mutirão". Ambos os casos são ligados ao tráfico de drogas no município.

