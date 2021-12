Criminosos tentam realizar chacina no Monte das Oliveiras, em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A madrugada deste domingo (12) não foi fácil para moradores do bairro Monte dos Oliveiras, na zona Norte de Manaus. Moradores da rua Aritú, foram surpreendidos por homens fortemente armados, enquanto confraternizavam na via. Os criminosos chegaram ao local em carros de modelo Gol, Strada e Palio, abrindo fogo contra populares, em clara tentativa de chacina.

Um homem, identificado como Marcelo Barroso Santos, foi atingido na cabeça. Ele não conseguiu correr, pois, estava embriagado.

Após o crime, os bandidos ainda trocaram tiros com a polícia militar, que foi acionada por moradores, mas conseguiram escapar da força pública.

Já Marcelo, o homem atingido, foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, no bairro e, posteriormente, transferido para o Hospital e Pronto Socorro João Lucio, na zona Leste de Manaus.

O homem não tem envolvimento com o tráfico de drogas e a motivação do crime está sendo investigada.

