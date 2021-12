Com ciúmes, homem enterra companheira viva em Barro Preto (BA)

Valnice Alves havia dito a familiares, no último dia 29 de novembro, que passaria a semana com seu “amado”. Desde lá, sumiu. | Foto: Divulgação

Barro Preto (BA) - Uma tentativa de feminicídio, ocorrida de Barro Preto, sul da Bahia, deixou os habitantes do local chocados. Com ciúmes de sua companheira, de 53 anos, um homem a enterrou viva.

Valnice Alves havia dito a familiares, no último dia 29 de novembro, que passaria a semana com seu “amado”. No entanto, quando já estava na companhia dele, começaram uma forte discussão por ciúmes. Ela foi empurrada, caiu e ficou desacordada. Nesse momento, sabendo que a vítima estava viva, o “amor de sua vida” a amarrou, fez uma cova em uma área de mata fechada e a enterrou.

Policiais civis conseguiram resgata-la, após quatro dias. A vítima já estava desidratada, com sinais de pancada na cabeça e apresentando confusão mental. A mulher foi levada para uma unidade de saúde, medicada e liberada. De acordo com a irmã da vítima, que não quis ter o nome divulgado, disse que Valnice está bem, mas ainda sem condições de conversar.

Denuncia

O caso só foi descoberto porque a família ficou desconfiada, pois a mulher não dava notícias e revolveram acionar a Polícia Civil, que prendeu o agressor na zona rural de Barro Preto. Ao confessar o crime, ele falou onde a mulher estava enterrada e que tinha sido um “castigo” para ela, porque querer ficar com outro homem.

“Foram horas de buscas em mata fechada. Ele [o companheiro] disse que sabia que a mulher estava viva e fez isso [a enterrou] como castigo, pois estava com ciúmes e queria punir a companheira”, disse, em nota, o coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Itabuna, delegado Evy Paternostro.

Prisão

O “maridão” foi encaminhado a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Itabuna, onde está à disposição da Justiça.

