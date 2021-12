Restante do corpo de homem decapitado no Iranduba é encontrado

| Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - O restante do corpo de Jonas da Silva de Araújo, de 28 anos, brutalmente decapitado neste final de semana , foi encontrado na tarde desta segunda-feira (13), em uma área de mata na rua São Paulo, do Mutirãozinho, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme o delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado de Polícia (PPI), além de decapitado, o corpo da vítima também estava esquartejado. Os policiais chegaram até o local do encontro de cadáver, após denúncia anônima.

No último sábado (11), apenas a cabeça da vítima foi encontrada na rua Silas Câmara, no bairro Graça Lopes, em Iranduba. Os criminosos filmaram a decapitação da vítima e afirmaram que ele seria informante de uma facção rival. A punição seria pelo fato dele coletar informações e repassar para adversários de integrantes do Comando Vermelho (CV).

A operação para resgate do restante do corpo de vítima contou com apoio de bombeiros militares e do canil da Polícia Militar.



Amaral destacou que a vítima era envolvida com furtos ocorridos naquele município. O restante do corpo de Jonas foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O caso segue em investigação para identificar os suspeitos do homicídio.

Cabeças em Iranduba

Este é o segundo caso de decapitação no município de Iranduba neste mês. No dia 4 de dezembro, moradores do bairro São Francisco encontraram a cabeça de um homem identificado como "Ratão do Mutirão". Ambos os casos são ligados ao tráfico de drogas no município.

