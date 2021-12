PF deflagra nova operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira

A PF e o Ibama cumprem a segunda parte da Operação Uiara | Foto: Divulgação/IBAMA

Rio Madeira (AM) - E a atividade do garimpo ilegal no Rio Madeira ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (15). A Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) iniciaram a segunda parte da operação Uiara contra o garimpo ilegal na calha do Rio Madeira, no interior do Amazonas, nesta quarta-feira (15).

A ação tem o objetivo de identificar e abordar balsas/dragas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro na calha do Rio Madeira, e inutilizá-las.

Uma outra ação já havia acontecido no final de novembro e continua em dezembro para identificar as embarcações que ainda não foram desabilitadas e foram invadidas por garimpeiros para exploração ilegal de ouro.

Na primeira parte da operação, a polícia prendeu 3 garimpeiros e destruiu 131 balsas . Já na segunda parte, cerca de 35 policiais federais do Amazonas, Distrito Federal, Pará, Roraima e Rondônia, além de quatro fiscais do Ibama que também estão no local.

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas (SR/PF/AM) informou que as ações de atividade no Rio Madeira são ilegais e que tem o intuito de preservar a hidrovia. Além disso, que irão continuar acontecendo em 2022 em outras regiões do Amazonas.

" A SR/PF/AM esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de ouro no Rio Madeira é ilegal e que, portanto, as ações objetivando a desintrusão dessa importante hidrovia federal continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas em 2022 a outras regiões de garimpo ilegal detectadas no Estado do Amazonas. " Nota da SR/PF/AM,

Contaminação por mercúrio

De acordo com um relatório emitido pela Polícia Federal, a região em que acontecia o garimpo ilegal está contaminada por mercúrio até 3 vezes superior ao limite máximo considerado como aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Anda foi identificado pelo perito do setor Técnico-Científico da SR/PF/AM, cerca de 85% das amostras apresentaram indícios de contaminação pelo elemento mercúrio.

A identificação foi possível, por meio, de amostras de cabelos de moradores da região de Autazes. Além disso, as amostras de água e sedimento demonstram forte indícios de contaminação ambiental e confirma o lançamento dos contaminantes a partir de balsas, sendo um forma de poluição ao meio ambiente.

Leia mais:

Operação prende três garimpeiros e destrói 131 balsas no Rio Madeira

Garimpeiros protestam pela legalização das atividades no Rio Madeira