Suspeito de matar Lucas Ramon tem prisão decretada pela justiça

Manaus (AM) - A prisão temporária de Silas Ferreira da Silva , de 26 anos - o suspeito de matar o sargento Lucas Ramon - foi convertida para preventiva, nesta quarta-feira (15). O crime aconteceu no dia 1° de setembro e os donos do supermercado Vitória, Jordana Azevedo Freire e o empresário Joabson Agostinho Gomes, são acusados de serem mandante do crime.

Silas foi preso no dia 22 de novembro, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Dez dias antes, os pais de Lucas Guimarães haviam anunciado uma recompensa de R$ 40 mil para quem indicasse o paradeiro do suspeito de ter cometido o assassinato.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem confessou a autoria do crime e estava em prisão temporária por conta das investigações. Após o interrogatório, ele passou por audiência de custódia, quando teve a prisão preventiva decretada.

A investigação ainda está em andamento e em segredo de justiça.

Relembre o caso

Lucas Ramon Silva Guimarães foi morto dentro do próprio estabelecimento , localizado na avenida Ayrão, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, no dia 1º de setembro deste ano.

Testemunhas informaram que um suspeito chegou ao lugar em uma motocicleta, estacionou o veículo e entrou no estabelecimento. No lugar, ele teria chegado a perguntar pela vítima e ao identificar Lucas efetuou tiros contra ele.

No dia 21 de setembro, a Polícia Civil deflagrou uma operação e prendeu os donos do supermercado Vitória. Joabson Agostinho Gomes é apontado como o mandante do assassinato.

O motivo seria traição e uma dívida de R$ 200 mil. Lucas Ramon teria tido um relacionamento extraconjugal com a mulher de Joabson, Jordana Azevedo, que descobriu e mandou matar o sargento.

