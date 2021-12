Wilson Lima pede empenho para prisão de assassinos de jovem em Manaus

O governador pediu empenho total das forças de segurança | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima pediu empenho total das forças de segurança para encontrar os responsáveis pela morte do jovem Melquisedeque Santos do Vale , de 20 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça durante um assalto em um coletivo da linha 444, na noite desta quinta-feira (16). O caso gerou revolta e dor na população amazonense.

Em suas redes sociais, Wilson Lima afirmou que já determinou que as forças de segurança se empenhem para encontrar os responsáveis pelo crime, afirmando que o crime não ficará impune. Além disso, o governador do Amazonas ainda se solidarizou com a dor dos familiares e amigos de Melquisedeque.

O caso

Melquisedeque era jovem aprendiz e estava retornando para casa de um dia de trabalho, quando foi vítima de três criminosos que anunciaram o assalto no coletivo, na avenida Torquato Tapajós, no momento em que o veículo seguia para o centro de cidade.

Os suspeitos ordenaram que o motorista desviasse o ônibus para a avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Testemunhas informaram que o jovem não teria reagido ao assalto, mesmo assim acabou sendo baleado na cabeça durante a fuga dos bandidos. O aparelho celular da vítima não foi levado pelos bandidos.

O motorista dirigiu o ônibus até a porta do Aeroporto Internacional de Manaus, onde acionou as autoridades policiais. A vítima portava o crachá da loja de departamentos Bemol.

Melquisedeque era natural de Manaquiti e da etnia Sateré-Mawé . O seu velório foi marcado por comoção e revolta, deixando a mãe e familiares desolados com a perda precoce do jovem rapaz.

