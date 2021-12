Homem é preso após tentar esfaquear ex-companheira no Ouro Verde

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma tentativa de feminicídio foi registrada as vésperas do Natal. Um homem tentou esfaquear a ex-companheira, após ela se negar voltar a ter um relacionamento com ele. O caso aconteceu no bairro Ouro Verde, zona Leste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (24).

De acordo com o subtenente da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Wanderlan, a equipe foi acionada por volta das 9h desta sexta para atender um caso de tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, encontraram o homem detido pelos vizinhos.

" Recebemos o chamado para a ocorrência de que um homem teria tentado invadir a casa da ex-companheira, portando uma faca, ameaçando esfaqueá-la. Os vizinhos detiveram o homem e evitaram que ele concluísse o crime. " Wanderlan, Subtenente

A mulher, abalada, foi amparada pelos vizinhos e levada até a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para prestar esclarecimentos e fazer um Boletim de Ocorrência contra o homem. Ele tentou cometer o crime, pois queria retomar o relacionamento com a ex.

