Homem morre após levar dois tiros enquanto comprava pão

MANAUS (AM) - O detento do semiaberto, Joel Oliveira Basílio, de 22 anos, morreu após levar dois tiros na cabeça ao sair para comprar pão, na tarde deste domingo (2), na rua 55, no Mutirão, zona Leste de Manaus. O jovem estava em condicional por envolvimento com tráfico de drogas.



A vítima saiu de casa para comprar pão para família, quando foi abordado por criminosos que dispararam os tiros contra a sua cabeça. Joel ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, mas como os tiros eram na cabeça, foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde a especialidade é neurológica. Apesar dos esforços médicos, A vítima não resistiu aos ferimentos.

O Segundo Sargento G Marques, da guarnição do Platão Araújo, a vítima respondia pelo crime de tráfico de drogas, e possivelmente, tenha relação com envolvimento.

“Ele chegou aqui por volta das 13h39 e recebeu os atendimentos iniciais. Após constatarem que ele precisava de uma atenção maior da especialidade, ele foi encaminhado para o João Lúcio. A família estava aqui, e a mãe estava bem desesperada”, afirmou o G. Marques.



A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do hospital.

