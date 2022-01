Policia apreende ¨suposto¨ veiculo usado em duplo homicídio

| Foto: O veículo foi visto trafegando pela avenida Torquato Tapajós na zona Norte da cidade.

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas apreendeu o suposto veículo usado no duplo homicídio dos irmãos Leonardo Araújo Pereira, 21 anos, e Ruan Carlos de Jesus Araújo Pereira, 20 anos, ocorrido, na tarde de domingo (2), no conjunto João Paulo II, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.



Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) relataram que o carro poderia ter sido usado no crime. O veículo foi visto trafegando pela avenida Torquato Tapajós na zona Norte da cidade.

O Ford Ka de cor vermelha, placa PHS2B36, foi abordado pelos policiais da Rocam. O casal que estava no veículo no momento da abordagem informou aos policiais que o carro era emprestado.

Eles levaram os policiais até o local onde estaria a pessoa responsável pelo carro, na rua Dr. Astrolábio, comunidade Mundo Novo zona Norte de Manaus. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Durante a troca de tiros, um homem foi atingido e socorrido pelos policiais aos Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste.



Uma pistola calibre 380 com cinco munições, não deflagradas, foi apreendida com o homem e apresentada ao delegado do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o carro apreendido. Três pessoas também foram conduzidas à unidade policial para prestar esclarecimentos e não tiveram suas identidades reveladas.

