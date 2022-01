PC-AM e PC-RO prendem homem investigado por homicídio em Humaitá

O crime ocorreu no dia 8 de dezembro de 2021. | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Civil de Rondônia (PC-RO), cumpriu, na noite de terça-feira (4), mandado de prisão temporária em nome de um homem de 38 anos, investigado pelo homicídio de Emerson Jorge Auler, que tinha 42 anos.

O crime ocorreu no dia 8 de dezembro de 2021, em Humaitá.

De acordo com o delegado Mário Melo, titular da DIP, na ocasião do crime, o infrator, juntamente com um outro indivíduo, até o momento não identificado, aproximou-se de Emerson em uma motocicleta, e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

" Após o crime eles fugiram na motocicleta e estavam em local incerto. Nesta segunda, com o apoio da PC-RO conseguimos efetuar a prisão do responsável pelos disparos, que estava no município de Cacoal (RO). Agora, as diligências irão continuar para localizar e prender o segundo envolvido no crime. " Mário Melo, delegado

Ordem judicial

O mandado de prisão temporária em nome dele foi expedido no dia 15 de dezembro de 2021, pelo juiz Charles José Fernandes da Cruz, da 2ª Vara da Comarca de Humaitá.

Procedimentos



O infrator está custodiado na delegacia de Cacoal, porém, será solicitada à Justiça a transferência dele para a delegacia de Humaitá.

Leia mais:

Jovem é executado com tiros na cabeça e jogado em lixão de Iranduba

Homem morre após ser baleado com 11 tiros no Santo Agostinho