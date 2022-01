Idosos são alvos de estelionatários em agência bancária de Manaus

As vítimas relataram que o homem estava bem arrumado e ao ser questionado sobre a ausência do crachá, ele disse que havia deixado na mesa da agência. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Estelionatários que estavam em uma agência bancária, se passando por funcionários, conseguiram enganar e roubar um casal de idosos. As vítimas foram identificadas como Arlindo Lima, 54, e a esposa Maria Gentil, 64. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), na zona Sul de Manaus.



O casal estava no interior da agência para fazer o saque de suas respectivas aposentadorias, quando um homem se passando por funcionário da agência abordou o casal e ofereceu ajuda para realizar o saque no autoatendimento. As vítimas relataram que o homem estava bem arrumado e ao ser questionado sobre a ausência do crachá, ele disse que havia deixado na mesa da agência.

Primeiramente, o falso funcionário ajudou a idosa a fazer um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), depois ao perceber que o valor do esposo era maior, sendo R$ 2.300,00 deu a desculpa de que era necessário trocar de caixa eletrônico.

Neste momento, um segundo estelionatário se dirigiu até o caixa em que o casal estava e roubou toda a aposentadoria do casal de idosos. Várias pessoas relataram que também foram vítimas da dupla, tendo suas contas esvaziadas. Após o crime, os golpistas conseguiram fugir e as vítimas registraram o caso em uma delegacia. A policia Civil já solicitou as imagens das câmeras de segurança da agência para identificar os autores.

