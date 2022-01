Viatura da Polícia é alvejada com tiros de fuzil em Manaus

A viatura estava conduzindo detentos para uma audiência de custódia | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Uma viatura da Polícia Civil foi alvejada a tiros de fuzil na tarde desta quinta-feira (6), enquanto saia de uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.



Segundo informações, os presos estariam saindo de uma audiência de custódia que aconteceu no Fórum, e no momento em que os policiais escoltavam os presos, foram surpreendidos por homens fortemente armados que atacaram a viatura efetuando diversos tiros.

Uma Policial Civil, acabou sendo baleada no momento do tiroteio, mas foi socorrida pelos próprios colegas que a levaram para uma unidade hospitalar da Cidade. Um dos presos também foi morto no ataque.

