Trio fuzilado durante ataque a viatura tem identidades reveladas

Manaus (AM) - Uma verdadeira cena de filme policial aconteceu em Manaus, nesta quinta-feira (6). Uma viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi metralhada enquanto saía de uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul. O veículo levava três detentos, um morreu e outros dois ficaram feridos. Além disso, uma investigadora da PC-AM também foi baleada e ficou ferida.

Segundo informações da polícia, os criminosos tinham como alvos os presos que foram até o fórum para audiência. O trio foi identificado como Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, que morreu no ataque, Patrick Régis de Sena, 28 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos.



Entenda o caso:

Os membros foram preso na noite desta quarta-feira (5) ao serem flagrados pela polícia com armas de fogo quando estavam tentando atacar membros de uma facção criminosa, no Prosamin Mestre Chico, na zona Sul de Manaus.

Possivelmente, o ataque tenha sido cometido pela facção criminosa que estava monitorando a chegada do trio no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), até o translado no Fórum. E foi assim, que os criminosos montaram a emboscada para cometer o atentado.

Com tiros de fuzil, os criminosos metralharam a viatura. A investigadora do 1º DIP, Priscila Silva de Souza, também foi baleada e foi levada para uma unidade de saúde da capital. A policial foi atingida com um tiro de raspão, recebeu os primeiros atendimento e já recebeu alta médica.

As autoridades não deram maiores informações sobre o caso e sobre a quantidade de tiros que a viatura recebeu. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

