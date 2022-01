SSP-AM deflagra operação Cidade Mais Segura nas zonas leste e norte

A operação teve como resultado, o cumprimento de mandado de prisão em nome de três infratores que estavam foragidos da Justiça. | Foto: Tarcísio Heden e Divulgação/SSP-AM

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (07), a operação Cidade Mais Segura, nas zonas norte e leste de Manaus, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e localizar foragidos do sistema prisional. A ação é uma determinação do governador Wilson Lima e foi coordenada pelo secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur. Três mandados de prisão foram cumpridos e um infrator foi preso em flagrante por tráfico de drogas.



A operação integrada contou com efetivo da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Polícia Civil, Polícia Militar das áreas leste e norte, além de equipes da Força Tática e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com o coronel Cledemir Silva, titular da Seaop, também foram apuradas denúncias feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

"Realizamos a operação na zona norte e leste da capital, especificamente na área do Jorge Teixeira, onde, no primeiro momento, cumprimos mandados de prisão e, no segundo momento, apuramos denúncias do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública", explicou.

A operação teve como resultado, o cumprimento de mandado de prisão em nome de três infratores que estavam foragidos da Justiça.

"Cabe ressaltar que, no meio de um desses presos, havia um infrator com mandado de prisão em aberto por homicídio, altamente periculoso aqui da zona leste, que foi retirado de circulação", disse o coronel. Os outros dois infratores estavam foragidos pelo crime de roubo. Os mandados foram cumpridos nos bairros Jorge Teixeira, Tancredo Neves e Cidade de Deus.

Flagrante - Um homem foi preso em flagrante durante a operação, após denúncias anônimas relacionadas ao crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rua Paguana, bairro Jorge Teixeira 4ª etapa. Porções de drogas foram encontradas, que estavam enterradas atrás de uma casa. O infrator foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fiscalização - Policiais militares do Batalhão de Trânsito da PMAM montaram uma barreira na Avenida Camapuã, zona norte, com o objetivo de fiscalizar veículos com irregularidades, além de monitorar a criminalidade na região.

Mais de cem veículos foram fiscalizados. Até o fim da manhã, 14 condutores foram notificados, e quatro veículos foram recolhidos por irregularidades.

Denúncia - O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br

