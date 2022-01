Adolescente é assassinado brutalmente por criminosos no Iranduba (AM)

| Foto: Reprodução

Manaus - Um adolescente identificado como Pedro Felipe dos Santos Malaquias, de 14 anos, teve o corpo encontrado após executado a tiros no final da tarde desta sexta-feira (7), na invasão Cristo Rei, no município de Iranduba (distante 27 de quilômetros da capital).

De acordo com testemunhas, a família da vítima recebeu ligação dos criminosos quando reconheceu ligação dos suspeitos com a localização do local onde a vítima havia sido enterrada.



O jovem foi encontrado com braços quebrados e uma perfuração e um disparo de arma de fogo. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

Os demais suspeitos não teve o crime identificado pela polícia e serão investigados pela equipe da 31° Delegacia Interativa de Polícia.

O suspeito preso irá ser encaminhado à Audiência de Custódia na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

