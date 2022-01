Criminosos são presos com dinamites no bairro da União

Informações preliminares, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas que criminosos estavam escondendo dinamites em quitinete na localidade que seria utilizados para explodir caixas eletrônicos. | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres foram presos na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 15h, após uma ocorrência policial na rua das Palmeiras, na comunidade da União, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul. Com eles foram encontrados artefatos explosivos.



De acordo com informações preliminares, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas que criminosos estavam escondendo dinamites em quitinete na localidade que seria utilizados para explodir caixas eletrônicos.

Os acusados foram identificados como: Alcinelio Silveira Lopes,23, Marcos Andrade da Costa 24, Antônio Vitor de Souza santos 21, Letícia de Oliveira Ferreira 19 e Malu Critina Menezes Sampaio 27 anos. Também foram apreendidas drogas e uma balança de precisão, 94 trouxinhas de maconha, uma porção de média de maconha e uma de cocaína e um revólver calibre 38 com quatro munições.



"Os policiais chegaram ao local e conseguiram localizar os suspeitos. Uma arma foi apreendida além das dinamites. Era um material com poder destrutivo e poderia causar riscos à quem estivesse próximo caso explodisse naquela área onde estava. Fizemos a detonação do material e a área já está segura. Eram integrantes de um grupo organizado para terem acesso à esses materiais", relatou o capitão Paulo Vitor do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), que atuou na operação.

"O grupo afirmou que estava se organizando para cometer uma explosão em um caixa eletrônico situado na feira do bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus. Dois deles moravam na quitinete há pelo menos um mês. Os três homens confessaram o crime. As mulheres afirmaram terem conhecido os suspeitos em uma casa de forró. Estamos checando as passagens deles. Foram encontradas drogas, a arma e 11 dinamites que eram suficiente para explodir até um carro forte", afirmou o tenente Lourenço da Força Tática.



Moradores da localidade acompanharam os trabalhos da polícia e precisaram se afastar em um determinado perímetro para a segurança dos trabalhos.



Os presos estão sendo apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia, onde estão sendo adotados os procedimentos cabíveis.

Assista a reportagem no local da ocorrência:

