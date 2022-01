Falso militar é preso após aplicar golpe de R$33 mil em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Rodrigo Otávio da Silva Lacerda foi preso, nesta terça-feira (11), por se passar por tenente do Exército para aplicar golpes. A prisão aconteceu no bairro Terra Nova, na zona Norte, após a vítima denunciar o suspeito.

Rodrigo usava uma identidade falsa e é acusado de aplicar um golpe de R$33 mil em uma mulher. Segundo a vítima, o suspeito prometeu um cargo no Exército e pediu documentos pessoais dela para garantir a vaga

O acusado usou os dados pessoais da mulher para comprar um carro e fazer outras compras. A vítima só descobriu o golpe quando começou a receber as cobranças das parcelas.



Ao se deparar com a situação, a mulher fez um registro do boletim de ocorrência (B.O) e a polícia foram localizar Rodrigo.

O acusado se exibia nas redes sociais | Foto: Divulgação

Os policiais conseguiram achar o suspeito e o suspeito ainda tentou enganar a equipe policial com apresentação da carteira falsa de militar, que estranharam o documento, pois dizia que o acusado era oficial em caráter temporário, mas o prazo de validade inscrito era “indeterminado”.

O homem foi conduzido à delegacia e seu disfarce foi descoberto. Ele irá responder por estelionato e falsificação de documentos.

A polícia também vai investigar se ele fez outras vítimas.

Leia mais:

Polícia Civil do Amazonas alerta sobre compra de produtos piratas

Assassinada a tiros no AM já havia sido presa e usava identidade falsa