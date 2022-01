Lutador de MMA é preso por sequestro em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O lutador de MMA Klinger Pinheiro Ferreira, conhecido na capital amazonense como “Klinger do Boxe” foi preso na última quarta-feira (12), suspeito de envolvimento no sequestro de dois homens, de 26 e 35 anos, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. As vítimas estavam realizando uma entrega de um sofá na localidade, quando foram abordados por Klinger e outros sequestradores.

No momento da ação, os suspeitos que estavam em dois veículos de modelos Ônix e Voyage, se passaram por policiais e renderam as três vítimas, colocando-as em um dos carros. Ao notarem que uma delas se tratava de um jovem com síndrome de down, resolveram liberá-lo.

Após ser liberado, o jovem entrou imediatamente em contato com o pai informando sobre o ocorrido. Após contatar a polícia, as forças utilizaram imagens de câmeras de segurança para encontrar os criminosos.

Os irmãos estavam sendo mantidos em cativeiro no Campos Sales, bairro Tarumã, zona oeste, quando foram resgatados pelos policiais. No local, o lutador e mais um envolvido foram presos e os dois veículos utilizados no sequestro foram apreendidos.

De acordo com informações da família, os sequestradores pediram o valor de R$40 mil para liberarem os irmãos. O pai das vítimas chegou a repassar R$ 10 mil. Os criminosos foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Mais informações em instantes





Leia mais:

Homens são presos pela Rocam com armas em Manaus

Homem é condenado a 28 anos de prisão por estuprar enteada