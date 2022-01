PC-AM prende homem por envolvimento em execução, no bairro Redenção

Paulo era comparsa de Gelson Ramos da Silva, conhecido como 'Sombra', 38, preso pela DEHS em dezembro de 2021. | Foto: Lyandra Peres/PC-AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu nesta quinta-feira (13/01), por volta das 11h, mandado de prisão temporária em nome de Paulo Martins da Costa Filho, 29, pelo envolvimento no homicídio de Luís Felipe Dias Lima, que tinha 26 anos, ocorrido em 28 de maio 2021, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.



De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a ordem judicial foi cumprida no momento em que ele se apresentou na delegacia especializada, acompanhado de um advogado. Paulo era comparsa de Gelson Ramos da Silva, conhecido como 'Sombra', 38, preso pela DEHS em dezembro de 2021.

"A motivação do crime teria se dado pelo fato de Luís Felipe pertencer à mesma facção criminosa dos infratores; e estar levando problemas que estavam chamando a atenção da polícia para aquela área da cidade", relatou Cunha.

O ato criminoso vitimou Luís Felipe, que foi atingido por disparos de arma de fogo em uma das pernas e, também, no abdômen. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar na zona leste da cidade, mas foi a óbito no dia 3 de julho.

O mandado de prisão temporária em nome de Paulo Martins foi expedido no dia 12 de novembro de 2021, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos.

Procedimentos – Paulo Martins responderá pelo crime de homicídio qualificado. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

