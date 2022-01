Moradores se assustam com tiros e encontram "RD" morto na Compensa

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os moradores do beco Rui Barbosa, no bairro Compensa, se depararam com uma cena assustadora nas primeiras horas da manhã deste sábado (15). Um homem identificado apenas como Wallace, vulgo "RD", foi morto a tiros na rua da zona Oeste.

De acordo com o que relataram os moradores para os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), era por volta das 6h40, quando ouviram barulhos de tiros e uma movimentação intensa do lado de fora de suas casas. Foi, então, que ele saíram e encontraram o homem morto no meio da rua.

O "RD" era conhecido na região por cometer alguns assaltos, na companhia de um comparsa, pela área.

O homem está vestindo uma bermuda na cor branca, possui uma tatuagem na barriga escrito ‘a favela venceu’ e no ombro direito escrito ‘mãe’, além de diversas marcas de agressão pelo corpo. A maioria dos tiros atingiu a cabeça de "RD".

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

