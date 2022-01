Carro com assaltantes é crivado de balas no Centro de Manaus; vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um carro foi crivado de balas durante perseguição policial, nas avenidas Leonardo Malcher e Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, após um assalto a uma loja de joalheria, na manhã deste sábado (15). Três pessoas foram presas, e um dos suspeitos foi baleado.

Segundo informações, os criminosos assaltaram a loja e fugiram, em um carro modelo Palio, logo após cometerem o crime. O esposo da dona do estabelecimento, chegou bem no momento e decidiu seguir os assaltantes, em sua motocicleta.

Enquanto isso, a mulher acionou os policiais da 24º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência e deram início a uma perseguição. Ao alcançarem o carro, teve início a troca tiros, quando o carro foi alvejado e os suspeitos capturados. o veículo recebeu cerca de 15 tiros.



O condutor do carro afirmou que foi sequestrado | Foto: Divulgação

Após serem presos, o condutor do carro afirmou ser motorista de aplicativo e que havia sido sequestrado, ameaçado a participar do crime. A polícia investiga a versão do motorista.

Um dos assaltantes foi atingido e levado para uma unidade de saúde da capital, mas não corre risco de vida. A ocorrência está sendo atendida no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja o vídeo do momento da prisão dos suspeitos:

| Autor:

Leia mais:

Ex-detento tem carro crivado de tiros e agoniza em Manaus; veja vídeo

Durante assalto, motorista joga ônibus na frente de viatura em Manaus