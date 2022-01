Homem mata ex-mulher a facadas em barco na frente de filho no AM

| Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) - Mais um crime de feminicídio foi registrado no Amazonas: Sherry Mylena Nunes Pereira Pinto, de 18 anos, foi assassinada a facadas nesta sexta-feira(14), dentro de um barco no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), pelo ex-marido. O crime aconteceu na frente do filho pequeno do ex-casal.

Segundo a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, a vítima se preparava para viajar e estava na embarcação Vitória Régia com destino a Manaus. O homem, então, teria invadido a embarcação que estava ancorada no Porto de Tabatinga e desferiu vários golpes contra a jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem atacou e matou a vítima na frente do filho, que ia acompanhar a mãe na viagem. O homem foi preso por policiais militares e encaminhado a delegacia do município.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, titular do DIP de Tabatinga, o homem foi preso em flagrante, e, após os procedimentos, ele será encaminhado ao presídio da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.

