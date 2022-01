Membro de facção é executado a tiros em hospital; vídeo forte

| Foto: Divulgação

Câmeras de segurança de um hospital registraram o momento em que três homens armados invadem a unidade de saúde e executam um rapaz identificado como Adeilson Miranda, conhecido como 'Mata-gato'. Nas imagens, a vítima entra correndo no local, mas é seguido pelos criminosos e alvejado.

O crime ocorreu nesta semana, no Hospital Municipal de São José Ribamar, em Moropoia, no Maranhão. Os pacientes que aguardavam na recepção foram surpreendidos pela perseguição e correram para se esconder.

Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação





A vítima

Adeilson Miranda Oliveira tentou fugir para dentro do local depois de ser reconhecido por membros de uma facção rival. A vítima tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e assaltos.

Ainda na segunda-feira (10), a Polícia Civil prendeu o primeiro suspeito de participar do crime. De acordo com a polícia, a prisão aconteceu em um local conhecido como Balanço Grande, no bairro Moropoia. O nome do preso não foi informado.

Leia mais:

Mulher é presa por envenenar dois colegas de trabalho no RJ

Homem mata ex-mulher a facadas em barco na frente de filho no AM