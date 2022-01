Vídeo: PM aposentado é salvo da morte após arma de criminoso falhar

O homem escapou da morte após a arma do criminoso falhar | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O policial aposentado Rufino Crisóstomos de Souza, de 63 anos, escapou da morte após a arma do criminoso falhar, enquanto ele entrava em um mercadinho, localizado no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus, na tarde de quinta-feira (13).

Nas imagens do circuito de vigilância do estabelecimento, divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento que o aposentado entra no estabelecimento, enquanto o criminoso estava saindo. Ele dá a volta e coloca a arma de fogo na nuca da vítima.

No entanto, a arma de fogo falha e o criminoso tenta atirar diversas vezes, mas a bala não sai. O policial aposentado se assusta com a abordagem e tenta fugir, porém foi segurado por um segundo criminoso. Ele tenta desarmar o bandido e acaba sendo baleado. Em seguida, a dupla foge sem ser identificada.

O idoso foi baleado com um tiro de raspão na nuca. Ele foi levado às pressas para uma unidade de saúde da capital. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a motivação da tentativa de homicídio.

